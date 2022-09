Chor „Haste Töne“ sucht Sänger

Rund 50 Sängerinnen und Sänger treffen sich aktuell dienstags im Musikerheim am Nordring in Delbrück. Weitere können gerne hinzu kommen: Der Chor „Haste Töne“ sucht Verstärkung.

„Wir sind sehr froh, dass wir dank Zoom- und Freiluftproben so viele aktive Mitglieder haben halten können“, freut sich die Vorsitzende Marion Keuer, dass die Proben wieder ein Stück weit zum Alltag gehören. Auf Grund der Größe der Räumlichkeiten ist der Chor aus dem Johanneshaus ins Musikerheim umgezogen. Die Motivation der Sängerinnen und Sänger ist im Augenblick besonders groß, hat doch seit Juni mit Christian Ortkras ein neuer Chorleiter den weit über Delbrück hinaus bekannten, gemischten Chor übernommen.

„Es ist eine tolle Sache, mit so vielen motivierten Menschen Chormusik zu machen und das dazu noch auf solch hohem Niveau. Unsere Kultur hat tolle Chorwerke geschaffen, die wir gerne zu Gehör bringen möchten“, zeigt sich Christian Ortkras von der bisherigen Zusammenarbeit sehr angetan. Der neue musikalische Leiter hat in Detmold Kirchenmusik studiert. Zur Zeit absolviert er ein weiteres Studium mit dem Schwerpunkt Orgelmusik an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Fest angestellt ist Christian Ortkras als Kantor in der St.-Aegidius-Gemeinde in Wiedenbrück, wo der junge Mann überregional bekannte Kinder- und Jugendchöre leitet.

Nach den Sommerferien haben die Proben für einen Konzertabend am Freitag, 9. Dezember, begonnen. In einer der Delbrücker Kirchen wird dann das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens gesungen. Die exakte Örtlichkeit für das Konzert wird bis Oktober, wenn der Vorverkauf beginnt, geklärt. Die Auswahl des Weihnachtsoratoriums haben Chorleiter und Chor gemeinsam getroffen. Auch die Chorsänger müssen sich nach langer Pause erst wieder finden, und die Proben müssen auch zeitlich in vernünftigem Rahmen schaffbar sein, gab Christian Ortkras zu Protokoll. „Es hat aber auch etwas Kurioses, bei Temperaturen von teils über 30 Grad musikalisch schon an Weihnachten zu denken“, war von einigen Chormitgliedern zu hören. Das schmälert aber keinesfalls die Freude über die wieder angelaufenen Probearbeiten.

„Auch wenn der Chor noch viele Stimmen zählt, könnten der Sopran, der Bass und der Tenor noch zusätzliche Stimmkraft gebrauchen“, lädt Marion Keuer zum Mitsingen ein. Der Chor „Haste Töne“ sucht Sängerinnen und Sänger, die sich zunächst vorstellen können, an dem Projekt „Weihnachtsoratorium“ mitzuwirken. „In dieser Zeit ist keine Mitgliedschaft notwendig, sondern neue Sängerinnen und Sänger können bei uns hereinschnuppern und schauen, ob unser Chor für sie passt“, betont Marion Keuer.

Wer Interesse daran hat, bei dem Weihnachtsoratorium mitzusingen, ist dienstags ab 20 Uhr im Musikerheim herzlich willkommen. Für weitere Informationen steht Marion Keuer unter Telefon 05250/53598 oder per E-Mail [email protected] zur Verfügung. Auf der Homepage www.hastetoene-delbrueck.de sind weitere Informationen über die Chorgemeinschaft zu finden.