Circus Corona in der Manege der KFD Anreppen

„Circus Corona – Wir wirbeln alles durcheinander!“ Das Motto der Spielschar kam richtig gut an. So konnte nach zwei Jahren Corona-Zwangspause während der ausverkauften Frauenkarnevalsfeier der KFD Anreppen endlich wieder herzlich gelacht, geschunkelt und gefeiert werden.

Schon die ersten von Zirkusdirektorin Monika Schütte angekündigten Programmpunkte waren der Hit. Die Kindertanzgarde Lippefunken zeigte einen spritzigen Gardetanz, der das Publikum sofort begeisterte. Und auch die junge Showtanzgruppe Anreppen bot in Zirkuskostümen und zu einer mitreißenden Musik einen tollen Tanz, der Applaus und Jubel auslöste.

Eine Büttenrede darf natürlich auf keiner Karnevalssitzung fehlen und so beglückte in diesem Jahr Anja Koch alias Klofrau Lady Kaktus das Publikum mit kleinen und großen Geschichten rund um das vor allem große Geschäft. Ulla Schnitzmeier und Carmen Schmitt-Krowartz strapazierten die Lachmuskeln, als sie mit Kochtopf, Nudeln und Telefon für die Führerscheinprüfung übten. Pantomimisches Geschick zeigten Alexandra Jodlauk und Stefanie Rausch, die von halsbrecherischen Autofahrern einfach mal so zu Helden der Lüfte wurden. Und auch Rafaela Sunder und Doris Kohrs waren als Thea und Lisbeth wieder dabei und konnten so manche interessante Geschichte aus dem Dorf erzählen.

Neue Mitglieder lassen Ball tanzen

Dass zu viel Sahnetorte einen auch mal umhauen kann, davon konnten Petra Börnemeier, Nicole Schulte, und Andrea Fraune berichten. Körperlichen Einsatz zeigen mussten Prinz Hubertus I. Westerhorstmann und AKV-Präsident Martin Schulte, als sie für die Seiltänzerin Liane Plaß das Seil halten sollten. Was für ein Glück, dass die doch nur die Wäsche aufhängen wollte. Einen besonderen Hingucker boten die beiden neusten Mitglieder der Spielschar Sarah Mohrmann und Lisa Henrichfreise, die überaus geschickt und mit ganzem Körpereinsatz den Ball tanzen ließen. Petra Kämper zeigte nicht nur als Flötenspielerin musikalisches Talent; sie kümmerte sich mit Sonja Gutzmann-Strunz auch wieder darum, dass alles auf dem richtigen Bühnenplatz stand.

Für tosenden Beifall sorgten die tänzerischen Darbietungen des Solomariechens Pia Steffens und die der Rote Garde Lippefunken. Und auch das Männerballett Grün-Weiße Lippehüpfer war wieder dabei und verzauberte das begeisterte Publikum mit Tanz und Akrobatik aus „Tausend und einer Nacht“. Tanzen durfte auch die Spielschar noch einmal, als sie zum großen Finale mit einer bezaubernden Pferdedressur auf die Bühne kam. Doch auch ein Hauch von Wehmut lag an diesem Abend in der Luft.

Dank an langjährige Spielschar-Mitglieder

Neben Birgit Ploch, die sich lange Jahre um den Bühnenaufbau gekümmert hatte, durfte Rafaela Sunder gegen Ende des Programms auch die langjährigen Spielschar-Mitglieder Petra Börnemeier (seit 2003 in der Spielschar), Carmen Schmitt-Krowartz (seit 2004) und Anja Koch (seit 2010) verabschieden. Sie erhielten als Dank für ihren immerwährenden Einsatz und ihre Spielfreude einen Blumenstrauß und donnernden Applaus.

Noch viel länger bei der Spielschar ist Monika Schütte, die schon vor 30Jahren das erste Mal den Frauenkarneval in Anreppen besuchte und seit 1996 aktiv bei der Spielschar mitmachte. Lange Jahre hat sie als KFD-Vorsitzende den Frauenkarneval mitorganisiert, Kostüme genäht und seit einigen Jahren auch stilvoll durch das Programm geführt. Dieser Einsatz wurde mit tosendem Beifall aus dem Publikum honoriert und als Dankeschön gab es neben einem Blumenstrauß auch eine gerahmte Fotocollage mit Bildern aus ihrer langen Spielscharzeit.