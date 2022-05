Citylauf: Straßensperrungen in Delbrück

Delbrück

Wo vor drei Jahren der Delbrücker Citylauf Happe Run ’n‘ Roll startete, wird aktuell das Rathaus gebaut. Zur 15. Auflage und zum Neustart nach Corona kehrt der Lauf darum am Samstag, 7. Mai, an seinen Ausgangsort in die Thül­ecke mitten in Delbrücks Innenstadt zurück. Start und Ziel sind im Bereich der Volksbank Delbrück-Hövelhof und des Modehauses Dunschen.