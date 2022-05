Claudia Allroggen stellt im Delbrücker „Buchladen“ aus

„Starke Frauen“ umgaben die Besucher der Vernissage von Künstlerin Claudia Allroggen, die zusammen mit Simone Kuhfuß in deren „Buchladen“ in der Oststraße eingeladen hatte.

Jedes Exponat hat inmitten der Regale, Theken und Nischen mit Literatur die passende Präsentation gefunden. So wird aus einem Nebeneinander von Büchern und Kunst ein gelungenes und bereicherndes Miteinander. Solche unterschiedlichen Aspekte unter einen Hut zu bringen, sei spannend gewesen, so Gastgeberin und „Buchladen“-Inhaberin Simone Kuhfuß.

Für den Besucher ist viel zu entdecken: Die Frauenpor­traits von Claudia Allroggen beherrschen und verändern mit ihrer einnehmenden Präsenz jeden Hintergrund. Großrahmig, mit Acrylfarbe und Spachteltechnik, gelingt der Bad Driburger Malerin mit jeder Ausstellung ihrer Werke eine dynamische Weiterentwicklung. Ob offenkundige Lebensfreude oder ein Blick auf innerer Reise – Claudia Allroggen erweckt mit ihrem Farbenspiel und temporeichem Pinselstrich einen kraftvollen weiblichen Typus.

„Am Anfang meiner Malerei war bei meinen Bildern alles dabei, auch abstrakte Werke. Doch irgendwann faszinierte mich der Blick starker und mutiger Frauen. Da hat es mich dann gepackt“, so die Künstlerin.

Das Thema „Starke Frauen“ bestimmte nicht nur in Bildern den Rahmen der Vernissage. „Starke Frauen trauen sich was, sie kommen aus ihrer Komfortzone“, so Stefan Paehl, Musiker und Songwriter aus Altenbeken, der mit Akustikgitarre und Songs über das Beobachten von Beziehungen die Eröffnung bereicherte.

Die Ausstellung in „Der Buchladen“ in der Oststraße 1 in Delbrück, ist während der Öffnungszeiten bis zum 9. Juni zu sehen.