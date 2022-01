Die Zeiten ohne feste Schulleitung an der Gesamtschule in Delbrück sind seit dieser Woche vorbei. Der bisherige Oberstufenleiter Marc Eigendorf (40) hat die Aufgabe übernommen.

Marc Eigendorf ist neuer Leiter der Gesamtschule Delbrück – Kein einfacher Start mitten in der Pandemie

Vom Oberstufenleiter zum Schulleiter der Gesamtschule Delbrück: Marc Eigendorf wünscht sich, dass seine Schule in fünf Jahren noch mehr als Bereicherung für die Stadt gesehen wird und sie nicht jedem „Schnickschnack hinterherläuft“.

Redakteur Per Lütje sprach mit ihm über den Ruf von Gesamtschulen, seine Ideen und was die Übernahme einer Schulleitung mitten in der Pandemie bedeutet.