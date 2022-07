Defekter Akku löst Kellerbrand in Delbrück aus

Delbrück

Um 4.50 Uhr heulten in Delbrück die Sirenen und per Funkmeldeempfänger wurden rund 90 Feuerwehrleute in die Innenstadt gerufen. An einem großen Wohn- und Geschäftshaus in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus war es zu einem massiven Kellerbrand gekommen. Noch am Nachmittag gab die Polizei die Ursache bekannt: eine defekte Akku-Flex.

Von Axel Langer