Delbrück bekommt neuen Euronics-XXL-Markt

Auf dem Eckgrundstück Boker Straße/B64 in Delbrück entsteht in den nächsten Monaten etwas Großes: Die Unternehmen PHP Electronic GmbH Euronics Kersting (Delbrück) sowie Euronics XXL Bücker (Gütersloh) werden in einem Kooperationsprojekt mit insgesamt vier Gesellschaftern einen Elek­tronikfachmarkt betreiben.

„Euronics XXL Delbrück“ wird eine Nutzfläche von 1800 Quadratmetern haben, davon 1200 Quadratmeter Gewerbefläche. Es entstehen zahlreiche neue Arbeitsplätze. Bauherr und Vermieter ist die Unternehmerfamilie Henke.

„Das Delbrücker Land und die angrenzenden Gebiete benötigen einen großen Elektronikfachmarkt“, unterstreichen die beiden Geschäftsführer Philipp Peitz (37; Euronics Kersting) und André Bücker (39; Inhaber Euronics Bücker). Der stationäre Einzelhandel in dieser Branche benötige mehr denn je einen Fachmarkt, der in puncto Größe, Auswahl, Sortimentstiefe, Präsentationsfläche, Lagerhaltung, Fachabtellungen namhafter Hersteller, Onlineangeboten und anderen Merkmalen nicht nur mit den ganz Großen mithalten, „sondern durch enorme Flexibilität, Kundennähe, Reparaturen mit eigenen Teams, mit modernster Ausstattung und Top-Service die Nase vorn haben kann und zukunftsfähig aufgestellt ist“, sind Peitz und Bücker ebenso überzeugt wie die Mitgesellschafter der Euronics XXL Delbrück GmbH, Andreas Gries (34; Geschäftsführer PHP) sowie Kai Brinkmeyer (39; Euronics Bücker, früher Prokurist und Marktleiter bei Euronics XXL Wiedenstridt).

Der markante Komplex Euronics XXL Wiedenstridt an der Ecke Boker Straße/B64, den die Delbrücker Familie Wiedenstridt über Jahrzehnte geführt hatte, war im April abgerissen worden. „Die Ansprüche der Hersteller an den Handel sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das wäre in den bestehenden Räumen auf Dauer schwierig geworden“, glaubt Philipp Peitz.

Ortstermin an der künftigen Baustelle: Die Familie Henke ist Investorin und errichtet den Neubau, den die „Euronics XXL Delbrück“ dann mieten wird, um den Elektronikfachmarkt zu betreiben. Von links: Ludgerus Henke, Kai Brinkmeyer, Andreas Gries, André Bücker, Philipp Peitz und Ludger Henke. Foto: Jürgen Spies

Euronics Kersting und Euronics Bücker arbeiten bereits seit acht Jahren in einigen Tätigkeitsfeldern zusammen; der Zusammenschluss jetzt zur neuen Gesellschaft „Euronics XXL Delbrück“ ist also vor dem Hintergrund, dass Elektronikfachmärkte aufgrund der Marktentwicklung über eine gewisse Größe verfügen sollten, ein logischer Schritt. „Breiten Raum einnehmen werden unter anderem die Bereiche Telekommunikation sowie Haushaltsgroßgeräte/weiße Ware. Stark im Kommen ist außerdem das Segment side-by-side-Geräte, es wird bei den TV-Geräten auch Großfernseher mit 80 Zoll und mehr geben. Außerdem werden wir speziell geschulte Berater für Firmenkunden haben“, nennt Philipp Peitz nur einige Beispiele. Nach Angaben von André Bücker kommt ein großer Specialstore von Miele hinzu.

Errichtet wird der Neubau auf einem Grundstück der Delbrücker Unternehmerfamilie Henke; der Komplex soll binnen weniger Monate bezugsreif sein. Nach Angaben von Ludgerus Henke entsteht ein repräsentatives, hochmodernes, energieeffizientes Gebäude samt PV-Anlage. Die Anzahl der Parkplätze wird der Größe des Marktes entsprechend üppig ausfallen. E-Ladesäulen, entsprechen dem Standard der Zukunft.

Die „Euronics XXL Delbrück GmbH“ wird mehr als 30 Mitarbeiter beschäftigen. Zum Mitarbeiterpool werden auch einige schon seit vielen Jahren in Delbrück bekannte Euronics-Gesichter zählen. Der bestehende Standort der PHP/Euronics Kersting an der Lange Straße in Delbrück wird künftig für Firmenverwaltung sowie Werkstatt und Service genutzt.