Delbrück-Boke: Es ist alles bereit fürs Kreisschützenfest

Immer wieder mussten die Tage bis zum Kreisschützenfest (KSF) an der Schützenuhr in Boke geändert werden, da Corona eine Ausrichtung des 63. Kreisschützenfestes nicht zuließ. Doch nun tickt die Uhr unerbittlich herunter, und es sind nur noch wenige Wochen bis zum KSF vom 2. bis 5. September. Doch mit großer Gelassenheit arbeiten Bokes Oberst Heinz Hennemeier und ein fleißiges Vorbereitungsteam die restlichen Aufgaben ab.

Auch beim Kreiskönigspaar Heinz und Iris Kroos ist die Vorfreude riesig. „Ein großes Dankeschön an das Kreiskönigspaar und das Vorbereitungsteam, dass alle mit so viel Engagement und vielen Ideen durchgehalten haben. Ich wünsche dem Kreisschützenfest in Boke viele gut gelaunte Besucher, denn ich merke das Beisammensein tut den Menschen gut“, lobte Landrat Christoph Rüther die Geduld der Boker.