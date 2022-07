Delbrück: Borgmeier feiert Richtfest

„Als im Oktober 2021 die ersten Bagger auf das Gelände gefahren sind, stieg die Nervosität“, sagte der Geschäftsführer des Delbrücker Unternehmens Borgmeier Frischgeflügel, Werner Borgmeier, in seiner Begrüßung beim Richtfest am Samstagnachmittag.

Kein Wunder, denn die Kosten der neuen rund 7000 Quadratmeter großen Industriehalle an der Schöninger Straße belaufen sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. „Wir haben lange überlegt, welche Optionen es gibt und freuen uns heute, den Rohbau der Halle hier auf diesem Grundstück in unserer Heimat feiern zu können“, fuhr Werner Borgmeier fort. Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll alles fertig werden: ein Neubau der Logistikhalle mit direkter baulicher Anbindung an das bestehende Gebäude über eine Förderbrücke. Das bedeutet, in der vorhandenen Halle werden die Frischgeflügel-Produkte verarbeitet und verpackt und dann voll automatisiert über eine Brücke in die neue Halle transportiert. Dort werden sie dann automatisch ein- und ausgelagert – fast ohne Menschenhand. Von diesen technisch komplexen Vorgängen in der Halle ist heute allerdings noch nichts zu sehen.