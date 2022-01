Dreister geht‘s kaum: Diebe haben in der Zeit zwischen Freitag und Samstag 14 Zaunelemente der Friedhofsumfriedung in Hagen abgeschraubt und gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.

Unbekannte demontieren 14 Metallelemente in Hagen/Sudhagen

Insgesamt rund 40 Meter Zaun haben die Diebe vom Friedhof in Hagen/Sudhagen mitgehen lassen.

„Als ich das vor Ort gesehen habe, konnte ich es kaum glauben“, sagt Delbrücks Bauhofleiter Christian Stamm. Den Zaun habe jemand gezielt haben wollen. „Das war genau geplant, denn hier gibt es spezielle Schrauben, bei denen die Täter vorher wissen mussten, was für Werkzeug sie dafür brauchen“, ist Stamm sicher.

Die Täter müssen irgendwann in der Zeit von Freitagmittag bis Samstagabend zugeschlagen haben. Insgesamt fehlen mehr als 35 Meter der Friedhofsumfriedung, die aus verzinkten Elementen von einem Meter Höhe besteht. Wie die Zäune abtransportiert wurden, ist nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein in der Nähe geparktes Fahrzeug benutzt haben müssen. Dass es häufiger zu Vandalismus auf Friedhöfen kommt, weiß auch Christian Stamm: „Aber sowas habe ich noch nie erlebt.“ Zudem zahle in solchen Fällen keine Versicherung. „Das zahlt dann leider die Allgemeinheit.“

Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 05251/3060 entgegen