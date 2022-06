Delbrück feiert Schützenfest

Am Samstag beginnt das Schützenfest um 14.30 Uhr mit dem Antreten auf der Schulstraße. Von dort marschieren die Schützen zum Ehrenmal, wo sie der verstorbenen Mitglieder gedenken. Im Anschluss geht es zum neuen König. Zu Ehren des Königspaars wird an der Königsresidenz in Ostenland gegen 16.15 Uhr eine Parade abgehalten. Der Abend wird um 19 Uhr mit dem Großen Zapfenstreich auf dem Festplatz eingeleitet. Im Zelt spielt ab 21 Uhr die Band „Chicago“. In der Longdrink-Bar findet parallel die Disco mit einer Happy Hour von 22 bis 23 Uhr statt. Als Gäste sind an diesem Abend die Schützenbruderschaften aus Lippling, Sudhagen und Schöning samt Königspaar und Hofstaat geladen.

