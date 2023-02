Delbrück fiebert dem größten Kinderzug aller Zeiten entgegen

Delbrück

In rekordverdächtige Dimensionen wird in diesem Jahr der Jubiläumskinderzug des Karnevalverein Eintracht vordringen: Zum 50. Kinderzug haben sich 65 Gruppen mit 2750 kleinen und großen Aktiven angemeldet. So dürfte am kommenden Sonntag, 19. Februar, um 14.01 Uhr vom Großparkplatz Wiemenkamp aus der größte Kinderumzug in der Geschichte Delbrücks starten. Der Zug wird eine Länge von 1,2 Kilometern haben und auf einer rund 3,5 Kilometer langen Zugstrecke durch die Delbrücker Innenstadt gehen.

Von Axel Langer