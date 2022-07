Delbrück kehrt ins Mittelalter zurück

Es hat schon was von einer Zeitreise, wenn am Samstag, 6. August, und Sonntag, 7. August, der inzwischen 16. Mittelalterliche Sommermarkt auf einem abgeernteten Feld zwischen Delbrück und Lippling stattfindet. Ort des Geschehens ist die Laakestraße 9, wo der Mittelalterverein Delbrücker Tross den Markt organisiert.

„Da uns in diesem Jahr nicht die gesamte Fläche zur Verfügung steht, setzen wir auf das Motto etwas kleiner, dafür aber feiner“, sagt Andrea Feldmann vom Delbrücker Tross. Die mittelalterliche Szenerie öffnet am Samstag von 11 Uhr bis Mitternacht und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Zahlreiche Protagonisten werden ihr Lager auf dem Gelände aufschlagen und das abgeerntete Feld in eine kleine Zeltstadt verwandeln. Natürlich sind auch reichlich Ritter in ihren Rüstungen zu sehen, die sich sicher auch den einen oder anderen (gespielten) handgreiflichen Händel liefern werden und demonstrieren, wie sich Ritter gegen unliebsame Widersacher zur Wehr gesetzt haben. Mindestens ebenso interessant sind auch einige Handwerker. So werden eine Schleiferei und eine Nagelschmiede ihr Können anbieten und den kleinen und großen Mittelalterfans sicher auch Rede und Antwort stehen.

Kinderrüstkammer und Bogenstand

Für Kurzweil sorgen nicht nur Spielleute, Tänzer und Musiker, auch eine Kinderrüstkammer, ein Bogenstand oder weitere Attraktionen laden zum Erleben des Mittelalters. Ein Riemenmeister wird vor Ort sein, und auch handgefertigte Gürteltaschen und Rentierfelle gehören zu den Händlerwaren.

Sicher wird sich der Duft so mancher Leckerei über den Markt legen: Ein Nussbräter, eine Spanferkelbräterei oder ein Flammlachsstand sind nur einige der Gaumenfreuden, die den Besuchern nicht nur im Mittelalter das Wasser im Gaumen zusammenlaufen ließen, sondern auch von „modernen“ Zeitgenossen geschätzt werden. Honig und natürlich auch Met runden den Sommermarkt ab.

Familiäre Atmosphäre

Bei vielen Lagern, Händlern und Handwerkern ist der Delbrücker Mittelaltermarkt wegen seiner familiären Atmosphäre sehr beliebt. Freifrau Geli aus Holzwickede war beispielsweise beim vergangenen Markt schon das sechste Mal dabei. Ihr ist die Nähe zu historischen Vorbildern bei ihrem Gewand und ihrem Schmuck sehr wichtig. So wurde das Gewand nach historischen Funden angefertigt, und auch für ihren Perlenschmuck gibt es Vorbilder auf alten Gemälden, in Geschichtsbüchern oder im Museum.

Die Eintrittspreise belaufen sich auf zwei Euro für Erwachsene und einen Euro für Kinder. Kinder unter Schwertmaß sind frei. „Da wir uns mit dem Mittelaltermarkt ausdrücklich an Familien richten und auch gerne an Daheimgebliebene, haben wir die Preise im Vergleich zu den letzten Märkten im Jahr 2019 und zuvor nicht verändert“, betont Feldmann und beweist, dass man im ach so finsteren Mittelalter nicht nur streitlustige Ritter, sondern auch wohlgesonnene und gastfreundliche Gesellen findet.