Delbrück lädt zum Adventsshopping ein

An den Adventssamstagen laden die Geschäftsleute zum Weihnachtseinkauf nach Delbrück ein, denn dann haben viele Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet und bieten einen weihnachtlichen Rundumservice. Außerdem werden Weihnachtshütten an verschiedenen Standorten aufgebaut, die von Vereinen und Institutionen bewirtschaftet werden. Weihnachtliche Leckereien wie Glühwein, Waffeln, Weihnachtsgebäck und Honig sowie adventliche Dekoartikel sind im Angebot.

Geöffnet sind die Hütten dann von 12 bis 18 Uhr. Außerdem wartet wieder ein weihnachtliches Rahmenprogramm auf die Besucher. So wird das Konzerttaxi der Goodbeats am zweiten Advent durch die Delbrücker Innenstadt ziehen und an mehreren Standorten musikalisch auf Weihnachten einstimmen. Gestartet wird um 14.30 Uhr in der Langen Straße bei Kersting/Goofie‘s Grunewald. Dort gibt es 20 Minuten Livemusik. In Duo-Besetzung spielen die Jungs ein unterhaltsames adventliches Programm aus Pop/Rock/Funk und Soul – alles mit Akustikgitarre, Drums und zwei Stimmen.

Um 15.30 Uhr heißt dann der Standort Georg’s Genussbasar, bevor die Goodbeats um 16.30 Uhr zum Alten Markt (Modehaus Isenberg) ziehen und dort für weihnachtliche Stimmung sorgen. Von 17.30 bis 18 Uhr sind die Musiker dann am Modehaus Dunschen und geben dort ihr Repertoire zum Besten. An jedem Standort ist für die passenden Getränke und weihnachtliche Leckereien gesorgt.

Das Konzerttaxi der Goodbeats. Foto: Goodbeats

Am dritten Adventssamstag können sich die Besucher auf den Nikolaus in Begleitung seiner Engelchen und dem Quintett der Stadtkapelle DelBrass, freuen. Für den vierten Adventssamstag ist die Band Coconuts vor Ort. In ihrem weihnachtlichen Outfit sorgen die vier Musiker mit Ihren karibischen Steelpans für gute Stimmung. Der Glühwein schmeckt besser und die Gäste bekommen ein Lächeln ins Gesicht. Viele bekannte Weihnachtslieder wie „Süßer die Glocken“, „O du fröhliche“, „Jingle Bells“, „Stille Nacht“, sowie Calypsotitel und Südamerikanisches sorgen für die richtige weihnachtliche Stimmung.

Nach Angaben der Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag) liege das lokale Einkaufen auch in diesem Jahr in Delbrück im Trend. Viele Kunden würden die größtenteils kleinen, selbstständig geführten Geschäfte schätzen und bewusst vor Ort einkaufen, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Ein Erfolgskriterium sei vor allem das Vertrauen der Kunden in den Kundenservice.

Das Quintett DelBrass. Foto: DelBrass

Die kurzen Wege zu den Geschäften und kostenlose Parkplätze im fußläufigen Bereich der Innenstadt würden ebenfalls sehr geschätzt. Außerdem gibt es die Möglichkeit beim Sammeln der Glückstaler tolle Preise beim Weihnachtsgewinnspiel zu gewinnen. In diesem Jahr sogar mit neuen höheren Hauptpreisen, so besteht die Möglichkeit als Hauptgewinner Gutscheine im Wert von 1250 Euro zu gewinnen.