Delbrück öffnet Schulgelände und Sportplätze wieder

Vorausgegangen sind Gespräche mit dem Umweltamt des Kreises Paderborn in Abstimmung mit dem Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV), das aktuell die am Wochenende abgeregnete Asche auf Schadstoffe untersucht. Entsprechende Schreiben des LANUV und des Kreises Paderborn liegen dem Bürgermeister vor. „Eine weitere Schließung der Sportstätten wäre nicht verhältnismäßig“, so Peitz.

Der Grund: Da eine Gefahr der oralen Aufnahme im Gegensatz zum Kita- und Spielplatzbereich sehr gering ist bzw. ausgeschlossen werden kann, sollten Pausenhöfe, Außensportanlagen und Sportplätze wieder geöffnet werden. „Spielgeräte bzw. Sportgeräte, welche mit einer Rußschicht versehen sind, sollten vorerst nicht genutzt werden“, so der Bürgermeister. In den Pausen wird empfohlen, sich die Hände gründlich zu waschen.

Orale Aufnahme der Asche könnte problematisch sein

Problematisch könnte hingegen die orale Aufnahme der Asche sin. Damit sind besonders Kinder gemeint, bei denen die Gefahr besteht, dass sie etwa nach Benutzung einer Rutsche die Hände in den Mund nehmen. Deshalb wird es den Kitas bis zum Vorliegen der Ergebnisse untersagt, das Außengelände zu nutzen. Das gleiche gilt für Spielplätze im gesamten Stadtgebiet.

Werner Peitz verteidigte weiterhin die Entscheidung der Stadtverwaltung, die sich anders als umliegende Städte am Montag für die Sperrung entschieden hatte: „Die Stadt Delbrück war am stärksten von der Asche betroffen und kann deshalb nicht mit Rietberg oder Rheda vergleichen werden.“ Die Schadstoffe sind demnach mit dem Wind besonders hierher getragen worden. Auf Radarbildern sei erkennbar, wie der Wind die Asche wohin getragen hat. „Bei uns steht die Gesundheit unserer Einwohner an erster Stelle, so auch insbesondere der Schutz unserer Jüngsten“, so Peitz. Die Sperrung bleibt bestehen, bis die LANUV die Testergebnisse der Proben vorliegen. Damit wird in den nächsten Tagen gerechnet. „Bis jetzt kann eine Gefährdung noch immer nicht gänzlich ausgeschlossen werden“, so Peitz

Eltern und Erzieher hatten die Sperrung kritisiert, weil die Kinder trotz Sonnenschein in den Einrichtungen nicht hinausgehen dürfen. Ursache der Sperrung war ein Großbrand in Rheda-Wiedenbrück, bei dem mehrere rund 10.000 Quadratmeter große Lagerhallen komplett niedergebrannt waren. Am Dienstag (14. Februar) konnte ein Tatverdächtiger gefasst werden, dem Brandstiftung vorgeworfen wird.