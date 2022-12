Delbrück-Ostenland: Heimatverein lädt zum Winterabend

Mit einer Premiere wartet in diesem Jahr der weihnachtliche Winterabend in Ostenland auf: Nach zweijähriger Pause findet am Samstag, 10. Dezember, ab 17 Uhr erstmals der weihnachtliche Treff auf dem sanierten Dorfplatz statt.

Nachdem sich der Dorfplatz bereits beim Bundesschützenfest und dem Ostenländer Markt bewährt hat, steht nun die Feuertaufe durch den weihnachtlichen Winterabend bevor. Der Heimatverein und die Gemeinschaft der Ostenländer Vereine laden ein.

Im Vorfeld findet um 16 Uhr die Abendmesse in der Pfarrkirche statt. Anschließend startet der weihnachtliche Winterabend um 17 Uhr. Damit startet bereits die vierte Auflage des nach neuem Konzept gestrickten Winterabends zwischen Pfarrkirche und Sport- und Kulturzentrum.

„Das Programm richtet sich an alle Ostenländer Familien und alle, die gerne zum weihnachtlichen Treffpunkt kommen möchten“, lädt der Vorsitzende des Heimatvereins, Johannes Wiesing, ein. Viele Ostenländer Vereine und Gruppen bieten eine große Auswahl an Getränken und Speisen an. „Natürlich gibt es viele Leckereien von herzhaft bis süß“, so Johannes Wiesing. In den vergangenen Jahren gab es beispielsweise leckere Püfferken, Liköre und Crêpes waren ebenso dabei wie kühle Getränke und wärmender Glühwein.

Unter den Klängen der Musikkapelle Cäcilia und dem Auftritt einer Kindertanzgruppe – so das Wetter dies zulässt – wird für gemütliche Atmosphäre gesorgt und so auf die besinnliche Zeit eingestimmt. Im Laufe des Abends wird auch der Nikolaus dem weihnachtlichen Winterabend einen Besuch abstatten. Eine besondere Aktion ist für die jüngsten Gäste geplant.