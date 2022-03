Delbrück sucht dringend Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge

Delbrück

Die Stadt Delbrück wird in Kürze in allen zehn Ortsteilen Gespräche mit Vereinsvertreten, Gruppen sowie Bürgerinnen und Bürgern führen, „um sie darauf vorzubereiten und zu sensibilisieren, dass sehr wahrscheinlich eine größere Anzahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine auch nach Delbrück kommen wird“, so Bürgermeister Werner Peitz anlässlich eines Pressegespräches in der Stadthalle.

Von Jürgen Spies