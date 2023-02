Delbrück wächst, baut und fährt mehr mit dem Bus

Die Zahl ankommender Ukrainer hat im Januar abgenommen. Aktuell werden die Turnhallen von Sudhagen und Schöning zur Unterbringung genutzt. Die Halle in Ostenland ist für 40 Flüchtlinge vorbereitet, wird aber aktuell noch nicht benötigt. Zur Entlastung ist ein Containerdorf am Brinkweg in Nordhagen geplant. „Im April könnten alle Hallen wieder frei sein“, so Brigitte Strunz aus dem Bereich Soziales. Aktuell leben 197 Asylsuchende in Delbrück. 496 Ukrainer nahm die Stadt auf, wobei nach Kenntnis der Stadt 125 wieder verzogen oder in ihre Heimat zurückgekehrt sind.

