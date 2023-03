Delbrück will 500 Tonnen Substrat aus Klärschlamm in Bielefeld verbrennen lassen

Delbrück

Als Mitglied der Klärschlammkooperation OWL, an der 78 Kommunen in OWL beteiligt sind, will die Stadt Delbrück insgesamt 500 Tonnen Trockenrückstand pro Jahr entsorgen. Dieser entsteht, wenn dem Klärschlamm das Wasser entzogen wird. Die thermische Verwertung findet in der Müllverbrennungsanlage in Bielefeld statt.

Von Franz Purucker