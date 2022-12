Delbrücker Adventskonzert ist zurück

„Schön, dass wir uns nach zwei Jahren Pause in dieser Art und Weise wieder auf das Weihnachtsfest einstimmen können“, sagte Rainer Hippauf, Kirchmeister der evangelischen Kirchengemeinde beim Adventskonzert.

Der Frauenchor der kfd, der Männerchor Delbrück, Larissa Bokk an der Orgel und dem E-Piano sowie Michael Rinne am Euphonium wirkten an dem 90-minütigen Konzert mit. Die Bandbreite reichte von weihnachtlichen Hits über klassische Stücke bis hin zu geistlichem Liedgut, bei dem auch die Zuschauer mitsangen.