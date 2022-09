Delbrücker Bikepark „zieht um“

Der neue Bikepark wird nun doch nicht am Nordring errichtet, sondern voraussichtlich an der Danziger Straße. Das bestätigte Bürgermeister Werner Peitz auf Anfrage dieser Zeitung.

Der neue Standort ist unter anderem das Ergebnis einer Anliegerversammlung im Frühjahr. Dort hatten sich viele Bürger gegen das Vorhaben in Nachbarschaft zum Hallenbad gewehrt, da sie zusätzliche Lärmbelästigung befürchteten. „Daraufhin haben wir nach Alternativen gesucht und sind an der Danziger Straße fündig geworden“, sagt Peitz. Danach soll der Bikepark neben dem Trainingsplatz des Delbrücker SC errichtet werden, mit dem bereits Abstimmungsgespräche geführt worden seien. Die entsprechende Fläche am Boker Kanal befindet sich in Privatbesitz. „Der Eigentümer würde uns aber die Fläche verpachten“, sagt der Bürgermeister. Über das Vorhaben muss noch der Stadtrat entscheiden.

Die Kosten für den etwa drei Fußballfelder großen Bikepark sind mit 44.000 Euro, kalkuliert, wobei die Stadt Delbrück dank Zuschüssen nur zehn Prozent selbst aufbringen muss. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.