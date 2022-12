Delbrücker Feuerwehr mit enormem Zuwachs: Gerätehaus in Westenholz zu klein

Im Jahr 2014 wurde das neue Gerätehaus der Westenholzer Feuerwehr in Dienst gestellt. Das Gebäude an der Westenholzer Straße gilt als vorbildliches Gerätehaus, ist aber schon sieben Jahre später zu klein.

Vorderansicht des Feuerwehr-Gerätehauses in Delbrück-Westenholz.

Das Gerätehaus wurde mithilfe eines Förderkreises errichtet, und entsprechend war Feuerwehr-Wissen direkt an den Planungen beteiligt. Was zum Zeitpunkt des Baus mit viel Eigenleistung niemand ahnen konnte: In den vergangenen acht Jahren legte der Löschzug Westenholz einen rasanten Mitgliederzuwachs hin.