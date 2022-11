Delbrücker Feuerwehrleute retten Schaf aus dem Matsch

Das Tier steckte am Steinhorster Becken fest

Delbrück-Steinhorst

Am Steinhorster Becken in Delbrück kam es am Montagvormittag zu einem nicht alltäglichen Einsatz. Um 10.49 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Schaf steckte im Matsch fest und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Von Lisa Richter