Delbrücker Füllhorn verteilt Weihnachtstaschen an Bedürftige

„Durch die im November im Elli- Markt durchgeführte ‚Plus 1-Aktion‘ konnten viele haltbare Lebensmittel eingesammelt werden und zusammen mit den Lebensmitteln, die wir durch die Barspenden zukaufen konnten, in die Taschen gefüllt werden“, freuen sich die Mitstreiter des Delbrücker Füllhorns und sagen den Spendern herzlichen Dank dafür.

Zusätzlich entschloss sich das Füllhorn-Team auch Weihnachtstaschen an die Geflüchteten zu verteilen, die zurzeit in den Notunterkünften in Sudhagen und Schöning untergebracht sind. Die Integrationsbeauftrage der Stadt Delbrück, Lorena Fischer, unterstützte das Team vom Delbrücker Füllhorn dabei.

„Wegen Überlastung können die Geflüchteten in den Notunterkünften im Moment nicht regulär vom Füllhorn mit Lebensmitteln versorgt werden. Die Zahl der beim Delbrücker Füllhorn gemeldeten Personen hat sich durch den Krieg in der Ukraine nahezu verdoppelt. Dadurch sind wir an unsere Leistungsgrenze gekommen und haben aktuell einen Aufnahmestopp verhängt", so Ingrid Walden vom Vorstandsteam des Delbrücker Füllhorns.

Finanziert werden konnte die Weihnachtsaktion dank großzügiger Spenden von Organisationen und Einzelpersonen sowie durch die kostenlose Bereitstellung des Gebäudes am Nordring 3 durch die Stadt Delbrück, die auch sämtliche Energiekosten übernimmt. Dafür bedankte sich das Vorstandsteam im Namen aller Füllhorn-Mitarbeiter.

Das Delbrücker Füllhorn wurde 2002 als Warenkorb – vergleichbar mit den Tafeln – von ehrenamtlich handelnden Menschen zur Unterstützung bedürftiger Menschen in der Stadt Delbrück gegründet. Ziel war es, dass genusstaugliche Lebensmittel nicht vernichtet werden sollen. Seitdem wird das Füllhorn immer noch ehrenamtlich betrieben und ist als Sonderkonferenz im Caritas-Verband des Erzbistums Paderborn verankert.

Darüber hinaus betreibt das Füllhorn eine Kleiderkammer und gibt auch viele Haushaltswaren an seine Kunden weiter. Das wöchentliche Angebot richtet sich schwerpunktmäßig an Bezieher von Sozialleistungen, aber auch an Rentner mit geringem Einkommen. Zurzeit werden nach eigenen Angaben rund 460 Erwachsene und 180 Kinder direkt und unbürokratisch unterstützt. Hinter dem Füllhorn stehen rund 35 ehrenamtlich tätige Mitarbeiter.