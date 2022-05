Delbrücker Hilfskonvoi startet nach Pfingsten

Delbrück

Vor mehr als drei Monaten wurde die Ukraine von Russland angegriffen. Hunderttausende Menschen mussten seitdem aus zerstörten Städten flüchten. Hilfe ist dringend notwendig. Bereits drei Hilfstransporte wurden aus Delbrück auf den Weg gebracht. Tonnenweise Lebensmittel, Medikamente und Verbandsmaterial sowie Hygieneartikel wurden an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht und vor dort in Verteilzentren in der Ukraine transportiert. In der Woche nach Pfingsten steht nun ein weiterer Konvoi an.

Von Axel Langer