Delbrücker ist bester Elektroniker-Azubi in ganz Deutschland

Alexander Bökmann aus Delbrück ist bundesweit bester Auszubildender im Bereich Elektrotechnik. Für den 23-Jährigen war nach dem Realschulabschluss schnell klar, dass er eine Ausbildung machen möchte. Aber so geht es nur den wenigsten, weiß Ausbildungsleiter Thorsten Schulte. Denn auch im Handwerk kann man Karriere machen.

Nicht nur an der großen Maschine, sondern auch am Laptop arbeiten (von links) Christoph Stallein (Ausbilder Elektrotechnik), Thorsten Schulte (Ausbildungsleiter), Alexander Bökmann (Geselle Elektrotechnik und Feinwerkmechanik).

Bereits im September erhielt Alexander Bökmann den Sonderpreis als bester Auszubildender im Land NRW. Unter allen Gesellinnen und Gesellen der Elektroniker in der Fachrichtung Automatisierungstechnik gewann er nun auch den Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2022 und ist somit Bundessieger in Oldenburg geworden. "Gerechnet habe ich damit nicht. Nun ist die Freude groß und alle sind sehr zufrieden: ob Freunde, Familie oder im Unternehmen", sagt Alexander Bökmann. Er ist Auszubildender bei G. Kraft Maschinenbau in Rietberg. Das Unternehmen produziert Maschinen und Anlagen, zum Beispiel zur Herstellung von Türen, Fußböden oder Dämmstoffen.