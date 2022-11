Delbrücker Jugendrotkreuz erfüllt Wünsche

Die Weihnachtsaktion des Delbrücker Jugendrotkreuz bietet Kindern aus bedürftigen Familien die Möglichkeit, dass ein Wunsch in Erfüllung geht. 230 Weihnachtssterne hat das JRK in diesem Jahr für die Wünsche-Aktion vorbereitet, die nun in acht Geschäften, Geldinstituten oder dem Rathaus an Weihnachtsbäume hängen.

Ferngesteuerte Autos, Kopfhörer, Kuscheltiere, Computerspiele, Maluntensilien oder Winterschuhe – die Wünsche von Kindern zu Weihnachten können vielsseitig sein. Doch wenn in den Familien das Geld knapp ist, fehlt oft die Möglichkeit, die Wünsche der Kinder zu erfüllen.

Das Delbrücker Jugendrotkreuz führt die Weihnachtsaktion „Sterne erfüllen Wünsche“ seit einigen Jahren regelmäßig in der Adventszeit durch, und für viele Delbrücker ist die Teilnahme inzwischen ein Muss. „Bei uns haben schon Kunden nach der Weihnachtssternaktion gefragt“, sagt Bernhard Westerhorstmann. Ab sofort hängen im Rathaus, der Hauptstelle der Stadtsparkasse Delbrück, der Volksbank Delbrück-Hövelhof in Delbrück, dem Elli-Markt, dem Modehaus Dunschen, dem Bauzentrum Westerhorstmann, Getränke Brautmeier in Ostenland sowie dem Marktkauf Kosche an acht Stellen die goldfarbenen Sterne an Weihnachtsbäumen. „Jeder, der einen der Kinderwünsche erfüllen möchte, kann sich einfach einen Stern mitnehmen. Das weitere Prozedere ist darauf zu lesen“, erklärt Jugendrotkreuzleiterin Elisa King.

Ausgabe der Geschenke am 22. Dezember

In den vergangenen Wochen durften Kinder aus bedürftigen Familien einen Wunsch auf einen großen gelben Stern schreiben. Zudem steht das Alter des Kindes oder des Jugendlichen auf dem Stern und ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Auf jeden Fall ist auf dem Stern ein Zahlencode zu finden, damit der Kinderwunsch später zugeordnet werden kann. Vor dem Ausfüllen haben Helfer des Jugendrotkreuzes einen aktuellen Arbeitslosengeld-II-Bescheid oder einen Bescheid über Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz oder ein vergleichbares Dokument geprüft.

„Die Geschenke sollen einen Gegenwert von 20 bis 25 Euro haben“, sagt Elisa King. Das Jugendrotkreuz bittet, das schön verpackte Geschenk – mit dem Stern versehen – bis zum 9. Dezember wieder bei einem der Kooperationspartner abzugeben. Das JRK sammelt die Pakete anschließend und gibt die Weihnachtsgeschenke am 22. Dezember im DRK-Heim in der Südstraße aus.