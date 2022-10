Delbrücker Karneval wie noch nie

Jecken starten am 11.11. rasant in die Session

Delbrück

11.11.22 - jecker kann ein närrisches Datum kaum sein. Und den Start in die 191. Session wird der Karnevalverein Eintracht Delbrück an eben diesem 11.11. diesmal so feiern, wie er es in seiner 191-jährigen Historie bisher noch nie getan hat: mit einem abendfüllenden Programm in der Stadthalle, ganz locker partymäßig vorwiegend an Stehtischen. Der Eintritt ist frei.

Von Jürgen Spies