Delbrücker Katharinenmarkt ist eröffnet

Einzige Wirtschaftsschau in OWL, größter Kinderflohmarkt in OWL, NRWs größter Bauernmarkt, Festumzug mit rund 120 Vereinen, und, und, und... Der Delbrücker Katharinenmarkt ist und bleibt ein Volksfest der Superlative. Und als dann auch noch am Freitag das Wetter zur Eröffnung mitspielte, dürstete es die Delbrücker nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause nach feiern, bummeln, genießen, shoppen und klönen.

„Man, was haben wir das alles vermisst“, brachte es Peter Lücke, Sprecher des Festausschusses, auf den Punkt. Bürgermeister Werner Peitz zettelte sogar kurzerhand eine La-Ola-Welle an und meinte: „Wir wollen endlich wieder feiern.“ Und dazu bietet der Katharinenmarkt unzählige Möglichkeiten.

Einer der Eckpfeiler der viertägigen Veranstaltung ist natürlich die Wirtschafts- und Verkaufsschau an der Schlaunstraße. 75 Aussteller repräsentieren eine starke Wirtschaftsregion, darunter erstmals die Delbrücker Braumanufaktur Havarie.

Und was auf anderen Volksfesten in der Region alles andere als gang und gäbe ist, ist in Delbrück selbstverständlich: Alle Veranstaltungen, ob im Festzelt oder auf den Musikbühnen unter freiem Himmel – ausgenommen der Fahrgeschäfte natürlich – können kostenlos besucht werden. Und mit etwas Glück fahren zwei Katharinenmarkt-Besucher mit einem neuen Auto nach Hause. Bei der traditionellen Lotterie warten mehr als 3000 Preise, darunter eben auch zwei Fiat Panda.

Ebenfalls fester Bestandteil sind die fleißigen Püfferken-Bäckerinnen und -Bäcker des Heimatvereins. Seit dem frühen Morgen brutzelten die kleinen Delbrücker Köstlichkeiten in den Pfannen ohne Unterlass, die anschließend kostenlos an die Besucher verteilt wurden. Mehr als 3000 waren es am Ende des Tages.

- ab 10 Uhr Kinderflohmarkt rund um den Kirchplatz

- 10 bis 19 Uhr Wirtschafts- und Verkaufsschau an der Schlaunstraße

- 10.30 bis 11.30 Uhr Platzkonzert der Stadtkapelle Delbrück an der Markstraße

- 11 bis 18 Uhr Bauernmarkt an der Markstraße

- 11 bis 23 Uhr „Alt Delbrück“ vor der Stadthalle

- 12 bis 0.30 Uhr Kirmes und Krammarkt entlang der Boker Straße

- 14.30 Uhr großer Festumzug mit mehr als 100 Vereinen



Sonntag

- ab 10 Uhr Kinderflohmarkt rund um den Kirchplatz

- 10 bis 19 Uhr Wirtschafts- und Verkaufsschau an der Schlaunstraße

- 10.30 bis 18 Uhr Bauernmarkt (Marktstraße und Schlaunstraße)

- 11 bis 23 Uhr „Alt Delbrück“ vor der Stadthalle

- 12 bis 23 Uhr Kirmes und Krammarkt entlang der Boker Straße

- 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag

- 14.15 bis 16.30 Uhr Katharinen-Klön-Kaffee für Senioren



Montag

- 10 bis 18 Uhr Wirtschafts-und Verkaufsschau

- 10 Uhr Bayerischer Frühschoppen im Festzelt

- 11 bis 23 Uhr Kirmes und Krammarkt

- 21 Uhr großes Feuerwerk



Die hier aufgeführten Veranstaltungen bilden nur einen Teil des Katharinenmarkt-Programms ab. Das komplette Programm ist online unter www.stadt-delbrueck.de veröffentlicht. ...

Höhepunkt am Samstag ist neben dem Bauernmarkt und dem Kinderflohmarkt der Festumzug durch die Stadt. Die farbenfrohe Karawane setzt sich pünktlich um 14.30 Uhr in Bewegung. Der Antreteplatz für alle Gruppen befindet sich auf der Ladestraße zwischen dem Gymnasium und der Johannes-Grundschule. Von dort verläuft der Umzug über den Driftweg, die Eberhardstraße und die Rietberger Straße durch die Innenstadt zum Festzelt an der Schlaunstraße.