Delbrücker machen bald reiche Ernte

Verteilten bei der „1000-Bäume-Aktion“ in der Frühschicht schon reichlich Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Zwetschgenbäumen an interessierte Delbrücker, die sich zuvor online für einen Baum bei der Klimakommission anmelden mussten. Bei der Ausgabe auf dem Schützenplatz waren (von links) Anita Papenheinrich, Stephan Borghans, Elmar Schniedermeier, Julian Schulte, Dirk Krüger, Oliver Kohlsch und Klaus Brüggemeier dabei.

Im Einbahnstraßensystem fuhren die Menschen vor, um sich ihr Lieblingsobst abzuholen. Zuvor hatten sich Interessierte im August online in eine Liste eintragen können und ihren Wunsch äußern dürfen. Aus der geplanten „1000-Bäume-Aktion“ wurden so exakt 1183 Bäume.

Die Helfer der Klimakommission hatten sich in zwei Schichten aufgeteilt und ließen sich auch von leichtem Nieselregen am Samstag nicht aufhalten, die Bäume zu verteilen. „Gut ein Drittel der Menschen hat sich für Äpfel entschieden. Dann folgen Birne und Kirsche fast gleichauf. Lediglich die Zwetschge fällt etwas ab“, so die Sprecherin der Klimakommission, Anita Papenheinrich, die anhand einer Liste die Ausgabe kontrollierte. Im Vorfeld unterstützte die Klimamanagerin der Stadt, Heike Paesel, die Aktion. Verteilt wurden zumeist alte, heimische Obstsorten. Allerdings war dies nicht zu einhundert Prozent möglich, da die Händler in den vergangenen Wochen große Lieferprobleme hatten. Schließlich standen aber ausreichend Obstbäume mit einer Höhe von teils über zwei Meter parat. Schon allein bei den Namen wurde die Vorfreude auf eine schöne Ernte wach. Bei den Äpfeln durften Klassiker wie Roter Stern, Boskop oder Sternrenette nicht fehlen. Klangvoll auch die Namen verschiedener Birnensorten wie Herzogin Elsa, Alexander Lukas oder Gute Graue. Werdersche Braune oder Knorpelkirschen waren bei den Kirschen zur Verfügung. Bäume der Sorte Graf Althaus Reneke waren unter den Zwetschgen zu finden.

Freuen sich schon auf die Obsternte im kommenden Jahr: Marie (von vorne), Jana und Papa Michael Hils, denen Klaus Brüggemann einen Obstbaum übergibt. Foto: Axel Langer

Mit der „1000-Bäume-Aktion“ möchte die Klimakommission auf die Rolle von Bäumen für den Klima- und Naturschutz in der Stadt aufmerksam machen. „Jeder Baum leistet einen wichtigen Beitrag zum Stadtklima und bietet Insekten einen Lebensraum“, so der stellvertretende Sprecher der Klimakommission Oliver Kohlsch. Zudem möchte die Kommission das Bewusstsein für Gehölze und Stauden im Garten schärfen, und so der Anlage von Schottergärten entgegenwirken. Natürlich standen die Mitglieder der Klimakommission auch für Fragen zur Verfügung. „Wie tief pflanze ich den einen wurzelnackten Baum ein?“, so eine der Fragen. „Man kann noch sehen, wie tief der Baum bei der Baumschule im Boden gesteckt hat. So weit sollte er auch jetzt im Boden verschwinden. Es gibt Menschen, die es besonders gut meinen und einen Teil des Stammes eingraben, das ist aber zuviel des Guten“, stand Fachmann Elmar Schiedermeier mit Rat und Tat zur Seite. Mit einer Rosenschere entfernte er auch schon mal einen Trieb. Im März hatte der Rat der Stadt den Weg für die „1000-Bäume-Aktion“ frei gemacht.