Delbrücker mit Dorfkristall geehrt

Verdienstvolle Mitbürger und Institutionen zu ehren, hat sich die Ostenländer St.-Joseph- Schützenbruderschaft zur Aufgabe gemacht und so die Auszeichnung mit dem Dorfkristall ins Leben gerufen. Einmal im Jahr wird der Glaspokal an Personen verliehen, die oft im Hintergrund ihren wertvollen Dienst leisten.

In diesem Jahr wurde der Dorfkristall im Rahmen der gut besuchten Veranstaltung „Tanz in den Frühling“ im Sport- und Kulturzentrum an Willi Renneke übergeben. „In Ostenland gibt es viele stille Helden, und so ein Held ist Willi Renneke. Er lebt nach dem Motto: Tue Gutes und sprich nicht darüber“, machte der Vorsitzende des Heimatvereins, Johannes Wiesing, in seiner Laudatio deutlich und bezeichnete Renneke, der mit seiner Familie seit 1977 in Ostenland lebt, als Glücksfall für das Dorf.