Delbrücker Obstkelterei Brautmeier will historische Obstbäume erhalten

Pünktlich zur Herbstsaison werden in der Obstkelterei Brautmeier in Ostenland alte Obstbaumsorten für die jährliche Aktion „Historische Obstbäume erhalten“ angeboten. Ziel der Aktion ist es, so informiert das Unternehmen, traditionsreiche Sorten aus der Region für die Region zu erhalten.

Denn aufgrund der Globalisierung verschwänden mehr und mehr urige Sorten von Streuobstwiesen oder aus heimischen Gärten.

Wer also in den nächsten Jahren sein eigenes Obst ernten und Kulturgut in seinem Garten anlegen möchte, sollte althergebrachte Obstsorten anpflanzen.

Ein Apfel- oder Birnenbaum könne bis zu 150 Jahre und älter werden, heißt es aus der Obstkelterei. Der Einsatz von heute lohne sich also auch noch morgen. Die alten Sorten seien auch für Allergiker geeignet.

„Die historischen Obstbäume können noch bis zum 15. Oktober bei uns per E-Mail bestellt werden“, so Junior-Chefin Johanna Brautmeier. Im November werde es einen Aktionstag geben, an dem die historischen Pflanzen bereitgestellt würden. Weitere Informationen zur Aktion, den Obstbäumen und dem Aktionstag gibt es auf einer Internetseite unter www.brautmeier-apfelsaft.de.

Zur Freude aller sei 2022 ein gutes Erntejahr. Das bedeute aber auch, dass viel Obst bewältigt werden müsse. „Für unseren Apfeldirektsaft muss das Obst möglichst frisch verarbeitet und in Flaschen abgefüllt werden“, so Josef Brautmeier. Externe Safteinlagerungen beeinflussen den Saft nach Angaben des Unternehmers nicht, es würden aber weite Transportwege entstehen, die wiederum die Umwelt stark belasten und weitere Kosten verursachen würden.

In der Obstkelterei ist gerade Hochbetrieb und mit Blick auf die noch laufende Erntezeit (Apfelannahme bis Ende Oktober), könnten die Glaspfandflaschen knapp werden. Die Familie Brautmeier bittet daher alle Kundinnen und Kunden, leere Pfandflaschen aus dem Bestand der Obstkelterei zeitnah direkt wieder zurück zur Obstkelterei nach Ostenland zu bringen, um einen Flaschenengpass vorzubeugen.