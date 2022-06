Delbrücker Ranzen hat 163 Schüler mit Schulmaterial versorgt

Delbrück

Als ökumenische Gemeinschaftsaktion geht der Delbrücker Ranzen, die heimische Schulmaterialkammer für Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien auch in diesem Jahr an den Start. Am Dienstag, 28. Juni, und Mittwoch, 29. Juni, können sich Schüler und deren Eltern in der evangelischen Segenskirche, Driftweg 31a, registrieren lassen.

Von Axel Langer