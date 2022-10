Delbrücker Rassegeflügelzüchter sagen Lokalschau ab

Davon betroffen ist auch die für den 5. und 6. November geplante Lokalschau des Rassegeflügelzuchtvereins Delbrück, die nun nicht stattfinden darf. In der Einsatzhalle der Brieftaubenfreunde in der Linnenstraße sollten am ersten Novemberwochenende rund 200 Hühner, Zwerghühner und Tauben ausgestellt werden. Der Schau hatten sich auch die Rassegeflügelzüchter aus Hövelhof und Salzkotten angeschlossen.

„Durch die Neufestlegung des Überwachungsgebiets müssen wir unsere Lokalschau leider absagen. Wir hatten bis zuletzt gehofft, die Schau durchführen zu können und an den Vorbereitungen festgehalten. Schweren Herzens blieb uns nun nichts anderes übrig, als die Lokalschau abzusagen“, so Ulrich Frensemeier, Vorsitzender der Rassegeflügelzüchter Delbrück.

Beim dritten im Kreis Gütersloh festgestellten Fall der aviären Influenza mussten in einer Haltung in Verl nach Angaben des Kreises Gütersloh etwa 5900 Hühner, 1100 Gänse und rund 1700 Enten getötet werden.