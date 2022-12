Delbrücker Schriftenreihe „damals & heute“ mit neuer Ausgabe fortgesetzt

Zur Geschichte der Stadt Delbrück und seiner Ortsteile gehören viele Aspekte, die in ihrer Vielseitigkeit in den vergangenen Jahren bereits von der Schriftenreihe des Delbrücker Geschichtsforum „damals & heute“ anschaulich aufgearbeitet wurden. Anfang des Jahres 2022 erschien die Schriftenreihe in einem neuen Format: Erstmals wurden mehrere Aspekte in gesammelter Form herausgegeben. „Nachdem diese Ausgabe schnell vergriffen war, haben wir nun die Auflage auf 400 Exemplare erhöht“, so der frühere Stadtheimatpfleger und Herausgeber der Schriftenreihe, Bernhard Kößmeier.

Die jüngste Ausgabe Nummer 56 der stadtgeschichtlichen Reihe wurde vor wenigen Tagen fertiggestellt und kann kostenlos im Delbrücker Buchhandel oder in der Bücherei am Kirchplatz abgeholt werden. Finanziell unterstützt wurde der Druck von der Stadtsparkasse Delbrück. Fünf Kapitel werden in dieser Ausgabe präsentiert.

Hans Jürgen Rade hat die Hausinschriften in Osterloh dokumentiert und für die Schriftenreihe aufbereitet. Im Bereich zwischen Lippling und Ostenland gibt es zahlreiche, sehr gut erhaltene Torbögen mit reichem Zierwerk. Von insgesamt dreizehn Höfe ist die Geschichte übersichtlich beschrieben und bebildert.

Spukgeschichten und Anekdoten

Mit dem Boker Original Schnuiderjohänneken hat sich Bernhard Kößmeier eingehend beschäftigt. Vor rund einhundert Jahren erzählte man sich abends zum Zeitvertreib in düsteren Stuben neben Spukgeschichten auch Anekdoten. Das Boker Original vermittelte diese Döneken nicht, sondern lebte sie. Seine Heiterkeit und sein Ideenreichtum kamen in der Dorfgemeinschaft gut an, sodass man diese Späße zunächst mündlich überlieferte. Inzwischen drohten sie jedoch in Vergessenheit zu geraten.

Im März 2022 verstarb Willi Österdiekhoff. 64 Jahre hatte sich als Ortsheimatpfleger in Ostenland ehrenamtliche eingebracht. Sein Engagement in vielen Bereich ist vorbildlich und Hans Jürgen Rade hat sein beeindruckendes Lebenswerk nachgezeichnet. Dazu gehört auch die Sammlung zahlreicher, historischer Objekte aus allen geschichtlichen Epochen, die im heutigen Ostenländer Heimatmuseum zu sehen sind.

Stadtrechte für Delbrück

Der Frage, wann aus dem Dorf Delbrück der zentrale Ort des Delbrücker Landes wurde, geht Ferdinand Kleine, Mitarbeiter des Delbrücker Stadtarchivs nach. Dabei hat er sich mit zahlreichen Verordnungen und Verwaltungsakten auseinandergesetzt und fasst seine Ergebnisse unter dem Titel „Stadtrechte für Delbrück“ zusammen.

Im 17. Jahrhundert waren Hexenvorwürfe und entsprechende Prozesse an der Tagesordnung. Der Vorwurf der Hexerei und Zauberei oder als Werwolf oder Teufelskind bezeichnet zu werden – das endete in der Regel mit Folter und der Hinrichtung. „Dieser Vorwurf bedeutete für die Betroffenen kaum ein Entrinnen vor den grausamen Methoden“, so Berndhard Kößmeier bei der Vorstellung der neuen Ausgabe von „damals & heute“. Hans Jürgen Rade hat sich mit einem Delbrücker Fall aus dem Jahre 1694 auseinandergesetzt.