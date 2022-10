Delbrücker Schützen bieten Treffen in neuem Gewand

Klönschoppen für Generation 65 plus

Mit dem unterhaltsamen Nachmittag richten sich die Schützen an die Generation 65 plus. „Neben einem deftigen Frühstück stehen ein unterhaltsames Programm und Zeit für gute Gespräche im Vordergrund“, sagt Oberst Volker Hagenhoff. Der neue Klönschoppen beginnt am Sonntag, 30. Oktober, um 9.30 Uhr im Jugendheim der Stadthalle Delbrück.

Auf den neuen Klönschoppen freuen sich auch das Königspaar Andreas und Bettina Kemper sowie ihr Hofstaat und Ehrenvorstandsmitglied Hubert Göstenmeier, der durchs Programm führen wird. Willkommen sind alle Schützenbrüder und Schützenschwestern über 65 Jahren nebst ihren Partnern oder in Begleitung von Freunden und Bekannten. Auch Frauen bereits verstorbener Schützen sind, auch mit Begleitung, willkommen sowie die Bevölkerung der Stadt Delbrück, die nicht dem Verein, aber der Generation angehört.

Die Teilnahme ist in zivil möglich, gerne aber auch in Uniform. Für das Frühstück wird eine Umlage von zehn Euro je Person erhoben. Bei Bedarf steht das Organisationsteam beim Servieren des Frühstücks gerne zur Verfügung.

Der besseren Planung wegen bittet das Organisationsteam um eine kurze telefonische Anmeldung bis zum 23. Oktober. Folgende Schützenbrüder nehmen die Reservierung entgegen: Hubert Göstenmeier (Telefon 05250/52399), Heinz Josef Hagenhoff (05250/8583) und Heinz Hamschmidt (05250/1777).