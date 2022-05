Delbrücker Spargelrallye: 12 PS reichen zum Sieg

„Es lief einfach grandios. Wir konnten unterwegs alle Fragen beantworten, wussten beispielsweise, dass Svea Puls die amtierende Spargelkönigin ist, und auch bei den Aufgaben gab es für uns wenig Strafpunkte“, freuten sich Josephs und Austerschmidt über ihren Sieg bei der ersten Teilnahme an der Delbrücker Spargelrallye.

„Beim Dosenwerfen habe ich mit dem ersten Wurf alles abgeräumt und auch die anderen Aufgaben waren klasse“, jubelte Peter Josephs später noch ganz euphorisiert. Am Ende lieferte das Team mit dem kleinsten Auto mit 88 Fehlerpunkten das mit Abstand beste Ergebnis ab.

Bei der Siegerehrung der 13. Delbrücker Spargelrallye auf dem Podium (vorne von links): Alexander May, Manfred Steppeler, Katharina Thiel, das Siegerduo Dirk Austerschmidt und Peter Josephs, Achim Gerwin und Beifahrer Sven Wilsmann sowie hinten (von links): Moderator Franz Laczinski, Marleen Fleckner vom Westfälischen Volksblatt, Josef Lummer von den Opelfreunden, Birgit Lindemann, Ulrike Kruse (beide Orgateam der Demag), Guido Brinkmeyer, Spargelkönigin Svea Puls, Peter Bürger, die beiden Vorsitzenden der Demag, Albert Hansel und Johannes Dunschen, sowie Olaf Kiefer von der Stadtsparkasse Delbrück. Foto: Axel Langer

Platz zwei ging mit 97 Strafpunkten an Peter Bürger aus Bad Wünnenberg, der mit einem VW Karman-Ghia aus dem Jahr 1968 an den Start ging. Der dritte Platz bleibt dann wieder in Delbrück: Achim Gerwin brachte es mit seinem BMW 735i aus dem Jahr 1985 auf exakt 100 Strafpunkte. Platz vier sicherte sich Willi Schneider. Der Marsberger startet mit einem Mazda RX 7 aus dem Jahr 1979. Der einzige Motorradfahrer im Starterfeld und Stammgast der Spargelrallye, Guido Brinkmeyer aus Viersen, landete auf Platz fünf. Katharina Thiel konnte Platz sechs erobern. Als siebter konnte auch Alexander May einen Pokal in Empfang nehmen. Manfred Steppeler sicherte sich den achten Platz und Franz-Josef Hennemeier landete auf Platz neun. Alle kommen aus dem Delbrücker Land. Über Platz zehn freute sich Andrea Kordbalag aus Steinhagen.