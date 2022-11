Boker trauern um Pater Josef Schulte

Der beliebte Franziskanerpater und Sohn der Gemeinde Boke, Josef Schulte, ist am Freitag, 25. November, nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren verstorben. Der Geistliche und Prediger von St. Ludwig in Berlin, wo er zuletzt tätig war, hinterlässt eine schwer zu füllende Lücke, so die Gemeinde.

Pater Josef Schulte wuchs als ältestes von vier Kindern auf dem bäuerlichen Anwesen seiner Eltern in der Gemarkung „Unter Eichen“ in Delbrück-Boke auf. Nach fünfjähriger Schulzeit in der katholischen Volksschule Boke besuchte er das Franziskaner-Johaneum in Wadersloh. Nach vier Jahren wechselte der junge Gymnasiast an das Franziskaner-Kolleg Vlodrop in den Niederlanden nahe der deutsch-holländischen Grenze. Die schulische Ausbildung schloss er im April 1962 mit dem Abitur ab.

Nach einem Jahr Noviziat bei den Franziskaner Patres in Rietberg entschied sich der junge Mann für ein Theologiestudium im westfälischen Münster. Hier studierte er drei Jahre, und 1966 erfolgte der feierliche Profess (Eintritt ) in den Franziskaner-Orden. Für weitere drei Jahre setzte der junge Franziskaner das Theologiestudium in Paderborn fort.

Die Priesterweihe empfing er am 23. Juli 1968 durch Lorenz Kardinal Jäger im Hohen Dom zu Paderborn.

„Ein offenes Ohr für jedermann“

Seine Heimatprimiz in der altehrwürdigen St.-Landolinus-Pfarrkirche zu Boke ist der älteren Generation noch gut in Erinnerung. Weitere Stationen seiner Tätigkeit waren drei Jahre lang die Seelsorge in der Franziskaner-Gemeinde in Dortmund-Scharnhorst und für sieben Jahre an der Hochschule der Kapuziner und Franziskaner in Münster.

1986 erfolgte seine Berufung an die St.-Ludwig-Gemeinde in Berlin-Wilmersdorf. Nach drei Jahren als Pfarrer von St. Ludwig berief man ihn als Dozent für Predigtkunde an das Priesterseminar. „Seine Freude an der Seelsorge sowie ein offenes Ohr für jedermann zu haben und Beistand zu geben – auch in schwierigen Fällen –, hat Pater Josef zu einem beliebten Priester in St. Ludwig gemacht“, heißt es von der Gemeinde. Der „Sonntagsgottesdienst für Ausgeschlafene“ war auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand fester Bestandteil in seinem Terminkalender.

50 Jahre nach seiner Weihe zum Priester feierte Pater Josef Schulte den Jahrestag seiner Heimatprimiz am 29. Juli 2018 in der St. Landolinus-Pfarrkirche zu Boke. Dies zeige seine besondere und innige Verbundenheit zum Heimatort Boke. Das Requiem für Pater Josef ist am 3. Dezember um 12 Uhr in St. Ludwig in Berlin Wilmersdorf. Die Bestattung findet im kleinen Kreis zu einem späteren Zeitpunkt statt. Die letzte Ruhestätte findet Pater Josef auf dem Ostfriedhof in Paderborn im Gräberfeld der Franziskaner.