Delbrücker St. Marien-Grundschule ist Projektschule für Schulclowns

Bereits seit zehn Jahren ist Anne Schwede als Klinikclown aktiv. Sie sorgt mit Späßen für Lachen bei den Kranken oder ist in schwierigen Situationen auch mal ganz Ohr und hört einfach zu. Nun hat sie eine Idee aus Israel aufgegriffen, dort sind Clowns auch an Schulen unterwegs.

„Die Aufgabe als Schulclown ist eine Weiterentwicklung der Klinikclowns“, so die Trägerin der Paderborner Kulturnadel. Noch sind Schulclowns in Deutschland nicht sehr weit verbreitet. In Süddeutschland gäbe es in einer Stadt zwölf ausgebildete Schulclowns, im Bereich Paderborn kämen weitere acht Schulclowns hinzu. Neben der Sertürnerschule in Schloß Neuhaus ist die St. Marien-Grundschule in Delbrück Projektpartner bei der Ausbildung neuer Schulclowns.