Delbrücker starten in die fünfte Jahreszeit

Nachdem 2019 die letzte Sitzung des Stadtverbandes Delbrücker Karnevalisten (SDK) stattfinden konnte, startet der Dachverband der Karnevalsvereine im Delbrücker Land mit einem Jubiläum durch: Am Samstag, 12. November, findet ab 19.31 Uhr in der Stadthalle die 25. Gemeinschaftssitzung des SDK statt.

Auf der Bühne werden zum Start in die fünfte Session elf Programmbeiträge aus allen Mitgliedsvereinen geboten. „Wir bieten alles, was typisch für den Karneval im Delbrücker Land ist“, so der SDK-Präsident und Moderator, Norbert Stüker. Geplant sei eine Sitzung mit vielen jecken Höhepunkten, ohne aber das Jubiläum zu sehr in den Vordergrund zu stellen. „Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Überraschung“, so der Geschäftsführer des SDK, Dirk Kuhlmann, zu dem gut dreistündigen Programm.

Ausrichter ist in diesem Jahr turnusmäßig die Karnevalsgesellschaft Boke. Musikalisch begleitet der Musikverein Cäcilia Ostenland die 25. Gemeinschaftssitzung. Für ein reichhaltiges Essensangebot ist mit einem Stand vor der Stadthalle gesorgt.

Zur 25. Gemeinschaftssitzung sind alle Karnevalisten und alle Neugierigen eingeladen. Der Kartenvorverkauf findet über die Karnevalsvereine und den Löschzug Ostenland der Feuerwehr statt. Außerdem sind Karten zum Preis von 7 Euro an der Abendkasse erhältlich. An die Gemeinschaftssitzung schließt sich eine Karnevalsparty mit DJ an. „Wir freuen uns alle auf den Sessionsstart und eine hoffentlich normale fünfte Jahreszeit“, lädt Norbert Stüker zur 25. Gemeinschaftssitzung ein.