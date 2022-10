Delbrücker Ukraine-Hilfe sorgt für Familienzusammenführung der besonderen Art

Delbrück/Lwiw

Besonders wertvolle „Fracht“ hatte die Delbrücker Ukraine-Hilfe beim jüngsten Hilfstransport ins Ukrainische Lwiw an Bord: Neben dringend benötigten Hilfsgütern fuhren auch Marina Diukanova und ihr fünf Monate alter Sohn Miron mit den Delbrückern mit. Der in Deutschland geborene Miron wurde auf einem Parkplatz in der Nähe von Lwiw erstmals von seinem Vater in den Arm geschlossen.

Von Axel Langer