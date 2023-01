Delbrücker Ukraine-Hilfe startet nächsten Hilfstransport

Reges Treiben herrscht in diesen Tagen am Feuerwehrgerätehaus Delbrück: Die Helfer verladen und sortieren Hilfsgüter und überprüfen noch einmal die Feuerwehrfahrzeuge. Am Sonntag fahren sie los.

20 Helfer sind dieses Mal unterwegs, um dringend benötigte Hilfsgüter und sechs Feuerwehrfahrzeuge in die Ukraine zu bringen. Die Delbrücker haben im vergangenen Jahr bereits sieben Einsatzfahrzeuge nach Lwiw gebracht. Diese sind nach einem Spendenaufruf von NRW-Innenminister Herbert Reul nach Delbrück gekommen.

Die Beschaffung der Hilfsgüter war mit Hilfe einer Vielzahl an Spenden aus dem Delbrücker Land, aber auch darüber hinaus möglich. Aus Jüchen stammt eine Drehleiter, aus Bünde kam ein Löschfahrzeug, aus Holzminden ein Tanklöschfahrzeug. Gleich drei Fahrzeuge steuerte die Feuerwehr Bochum bei: Neben zwei Mannschaftstransportern auch ein Löschfahrzeug, das bereits in der WDR-Fernsehserie „Feuer und Flamme“ treue Dienste geleistet hat. Hier war das Löschfahrzeug als Einsatzfahrzeug der Ausbildungsgruppe (der sogenannten Toys) zu sehen. Nun steht dieses Fahrzeug in Delbrück und wird in die Ukraine gefahren.

Von Delbrück nach Lwiw

„Alle Fahrzeuge sind komplett ausgestattet und können so wie sie hier stehen, eingesetzt werden“, erläutert Wehrführer Johannes Grothoff, der in den letzten Wochen die Fahrzeuge mit einigen Helfern abgeholt hat. Die Drehleiter aus Jüchen wurde von Innenminister Herbert Reul persönlich in Düsseldorf an die Delbrücker Helfer übergeben. Mittels großzügiger Spendengelder konnten noch weitere Hilfsgüter beschafft werden: 30 Stromaggregate, Wasseraufbereitungsanlagen, Kabeltrommeln, LED-Lampen, Tragkraftspritzen und viele weitere Hilfsgüter sollen in Lwiw ankommen.

Die Drehleiter wird in Lwiw an Feuerwehrleute aus Butscha, einem Vorort von Kiew, übergeben. Ein Mannschaftstransporter wird von einer Hilfsorganisation aus Kiew übernommen, um Hilfsgüter zu transportieren. Der zweite Transporter geht nach Borislaw in der Region Lwiw. Die weiteren Fahrzeuge werden der Feuerwehr Lwiw direkt gebracht.

Nach Angaben des Deutschen Feuerwehrverbandes wurden bis zum Sommer 2022 über 1.300 Feuerwehrfahrzeuge zerstört oder durch das russische Militär beim Abzug einfach mitgenommen. Diese Fahrzeuge fehlen nun vor Ort.

Außerdem haben die Menschen vor Ort, in der rund 800.000 Einwohner zählenden Stadt, Lwiw mit massiven Strom- und Heizungsausfällen zu kämpfen. „In der Region und der Stadt Lwiw ist die Stromversorgung bei Temperaturen um und teils auch unter null Grad durch die Angriffe zu einem großen Problem geworden. In jedem Stadtteil wurde ein Wärmezelt aufgestellt. Hierfür haben wir Schnellheizer, 30 Stromaggregate und Kabeltrommeln dabei“, erläutert Johannes Grothoff.

Dank der Hilfsgüter aus Delbrück können sich die Menschen aufwärmen und ihre Handys aufladen. Auch Letzteres ist wichtig, denn nur mit betriebsbereiten Handys können Warnungen vor Luftangriffen empfangen werden. Die Verteilung vor Ort wird die Feuerwehr in Lwiw übernehmen. Auch das Sheptytsky-Hospital wird erneut angefahren, um dort medizinische Hilfsgüter abzugeben.

Möglichkeit zu spenden

Wer die Delbrücker Ukraine-Hilfe unterstützen möchte, kann unter dem Stichwort „Ukrainehilfe“ an den DRK Stadtverband Delbrück spenden. Die Bankverbindung lautet: DE67 4725 1740 0000 0111 14.