Delbrücker und Hövelhofer unterstützen die Menschen in der Ukraine

Tonnenweise Hilfsgüter vom Desinfektionsmittel über Pflegebetten bis hin zu Rollstühlen verladen die Teams der Delbrücker Ukrainehilfe und der Initiative „Hövelhof hilft“ über das Jahr verteilt. Diese werden meist in Paderborns Partnerstadt Przemyśl oder an das Ukraine-Help-Center in Lublin übergeben.

Zweimal sind die Delbrücker selbst in die Stadt Lwiw im Westen der Ukraine gefahren. Die Hilfsprojekte erhalten im Laufe des Jahres immer mehr Unterstützer.

„Was Sie hier leisten, ist etwas Besonderes. Sie bringen uns nicht nur unendlich wertvolle Hilfsgüter, Sie bringen uns damit in sehr dunklen Zeiten auch ganz viel Motivation durchzuhalten. Wir wissen, wir stehen nicht allein“, sagt Pfarrer Andriy Lohin, Direktor des Sheptytsky-Hospitals bei einem Abendessen, zu dem die Lwiwer Feuerwehr 18 Helfer aus Delbrück und Sande im Oktober eingeladen hatte.

Spenden jeglicher Art kommen zusammen, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge. So können die Delbrücker insgesamt sieben Feuerwehrfahrzeuge an die Menschen in der Ukraine übergeben. Außerdem kommt das ehemalige Westenholzer Löschfahrzeug nach den Bombardierungen in Lwiw im Einsatz. „Obwohl im Delbrücker Land schon viele Sach- und Geldspenden geleistet wurden, ist die Spendenbereitschaft nach wie vor großartig“, sagt Axel Langer von der Ukrainehilfe im August. Die Delbrücker Ukrainehilfe bringt laut eigenen Angaben Hilfsgüter im Wert von mehr als einer Million Euro Richtung Ukraine auf den Weg.

Auch in Delbrück selbst sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zu spüren. Da die Mehrzweckhalle Schöning von Geflüchteten genutzt wird, weichen die Delbrücker Emsnarren in den Saal des Landrestaurants Schnittkers aus. So finden unter anderem die Proklamation des Dreigestirns, die Kindersitzung und das Männerballettturnier im kommenden Jahr wohl erstmals nicht in der Mehrzweckhalle statt. Auch in Turnhallen in Sudhagen und Ostenland werden Geflüchtete untergebracht. Die Gemeinde Hövelhof bringt Menschen aus der Ukraine größtenteils in eigenen Gebäuden unter.

Hövelhofer spenden 259.450 Euro

Die Vorstandsmitglieder des Sennekults, der Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin, die Sennegemeinde Hövelhof und die freiwillige Feuerwehr rufen Ende Februar die Initiative „Hövelhof hilft“ ins Leben. Diese sammelt ebenfalls zahlreiche Spenden und organisiert Hilfskonvois. Nach Angaben der Gemeinde Hövelhof werden Geldspenden in Höhe von 259.450 Euro und unzählige Sachspenden an die Initiative übergeben. Dadurch können sechs Hilfslieferungen mit dringend benötigten Gütern wie Medikamenten, Lebensmitteln und Bekleidung durchgeführt werden. Im September erhält die Gemeinde Hövelhof ein Dankeschön aus der Ukraine. Stellvertretend für die Initiative „Hövelhof hilft“ erhalten Bürgermeister Michael Berens und der Arzt Georg Schneider Urkunden von der Hilfsorganisation „O.K. Human Rights Ukraine“. Der Bürgermeister sagt: „Das ist eine sehr schöne Geste der Dankbarkeit und unterstreicht den engen Zusammenhalt zwischen unseren Ländern in dieser schweren Zeit.“

Die Delbrücker und Hövelhofer Initiativen arbeiten eng zusammen. Die Ukrainehilfe Delbrück hat bereits einen neuen Konvoi parat, der wohl im Januar losziehen soll und zahlreiche weitere Feuerwehrfahrzeuge übergeben wird. Laut der Gemeinde Hövelhof wird das Spendenkonto der Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin von „Hövelhof hilft“ nicht weitergeführt, daher werde die Initiative neue Möglichkeiten schaffen, um Spenden anzunehmen.