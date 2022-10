Delbrücker Viertklässler können wieder Weltreise buchen

Das bewährte Projekt „Weltreise in Delbrück“, organisiert von den Mitgliedern des Arbeitskreises Integration der Gemeindekonferenz, startet nach der Corona-Zwangspause wieder durch. Am Mittwoch, 16. November, werden wieder fünf Reiseziele in unterschiedliche Länder im gesamten Stadtgebiet eingerichtet und von Ehrenamtlichen betreut.

Dann können Viertklässler wieder sprichwörtlich auf Weltreise gehen. Ging es früher in Familien, werden die Reiseziele nun an zentralen Stellen wie in Schulräumen, Familienzentren oder bei der AWO angesteuert. Dort präsentiert sich dann jeweils ein Land mit landestypischem Essen, landestypischer Musik, es werden Spiele gemacht, Bilder angeschaut und vielleicht einige Wörter einer anderen Sprache gelernt, heißt es von den Veranstaltern.

„Wir sagen vorher nicht, in welches Land die Kinder reisen, lediglich den Treffpunkt geben wir bekannt. Erste Hinweise verraten jedoch die Flaggen auf dem Foto. Wer es bis Reiseantritt noch nicht herausgefunden hat, wird die Lösung am Weltreisetag erfahren“, so der Sprecher der Gemeindekonferenz, Manfred Köllner.

„Das ist ein richtig gutes und bewährtes Integrationsprojekt. Die teilnehmenden Viertklässler lernen dabei spielend andere Kulturen und Bräuche kennen“, freut sich die Integrationsbeauftragte der Stadt Delbrück, Lorena Fischer. Die Reise am 16. November, dauert von 15 bis 17.30 Uhr und ist für die Kinder kostenfrei.

Die Anmeldeflyer werden in den Schulen verteilt. Auskünfte und weitere Informationen zur „Weltreise“ erteilt Lorena Fischer, Integrationsbeauftragte der Stadt Delbrück unter Tel. 05250/996226 oder per E-Mail: [email protected]