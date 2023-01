In Delbrück wird ein Minikreisverkehr gebaut

Delbrück

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Lerchenweg und des Baus der Unterführung unter der B64 wird am Montag, 30. Januar (abhängig von den Witterungsverhältnissen), mit dem Bau eines Minikreisverkehres an der Rietberger Straße in Delbrück begonnen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.