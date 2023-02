Landrat gibt beim Bürgermeisterduett in Delbrück den Takt vor

Strahlende Gesichter gab es schon vor dem offiziellen Start der Veranstaltung bei den Organisatoren des Karnevalsvereins „Eintracht“, der Caritas-Konferenz Delbrück, der evangelischen Kirchengemeinde und des DRK-Stadtverbands: So gut wie alle Plätze waren beim „Karneval für Junggebliebene“ besetzt.

„Das war schwierig vorherzusehen. Da es keine Anmeldung gibt und der Eintritt frei ist, konnten wir nicht wirklich planen. Um so schöner, dass so viele Jecken da sind“, freute sich der zweite Vorsitzende des DRK-Stadtverbandes, Dr. Michael Kellner am Rande der Sitzung.