Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof: Dem Missbrauch vorbeugen

Risikoanalyse in Sudhagen – Prävention steht in allen Kirchengemeinden im Fokus

Delbrück-Sudhagen

Sieben Personen unterschiedlichen Alters haben sich an diesem Abend vor dem Pfarrheim in Sudhagen versammelt, Männer wie Frauen. Sie führen als erste Kirchengemeinde im hiesigen Pastoralverbund eine Risikoanalyse durch: auf dem Außengelände, im Pfarrheim und in der Kirche. Das hört sich an, als würde nach technischen Mängeln gesucht. Es geht aber um etwas anderes, nicht minder Wichtiges.

Von Almut Thöring