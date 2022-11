Demag erhöht Gewinnsummen des Delbrücker Weihnachtsgewinnspiels

Delbrück

Pünktlich zum Weihnachtsshopping bietet die Delbrücker Marketinggemeinschaft wieder ihr großes Weihnachtsgewinnspiel an. Die Kunden können bis zum 22. Dezember sogenannte „Glückstaler“ in insgesamt 56 beteiligten Geschäften sammeln und damit an einer Verlosung teilnehmen.