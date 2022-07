Demag wächst auf 156 Mitglieder

Delbrück

„Die Absage der Stadtfeste, teils erst wenige Tage vor der Veranstaltung, in den letzten beiden Jahren waren sehr schmerzlich. In diesem Jahr konnten wir mit dem Frühlingsmarkt und dem Stadt- und Spargelfest bereits zwei große Veranstaltungen erfolgreich durchführen. Der Zuspruch auch am Samstag war sehr gut“, blickte der Vorsitzende der Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag), Johanns Dunschen, in der Generalversammlung nun optimistisch nach vorne.

Von Axel Langer