Volle Breitseite der Kultur im August in der Delbrücker Stadthalle

Sie ist ein echter Ohnsorg-Star: Jetzt kommt auch das Delbrücker Publikum in den Genuss von Heidi Mahler in ihrer Rolle der Meta Boldt. Bei „Tratsch im Treppenhaus“ in der Stadthalle am Donnerstag, 11. August, um 20 Uhr.

Sie begeistert Generationen: Heidi Mahler, Tochter des Schauspielers, Regisseurs und langjährigen Ohnsorg-Theater-Chefs Hans Mahler und der Schauspielerin Heidi Kabel, ist ein echter Ohnsorg-Star und hat immer viel um die Ohren. Ihre knappe Freizeit genießt die Schauspielerin am liebsten auf ihrem Bauernhof in der Eifel. „Aber der Rolle der Meta Boldt kann ich einfach nicht widerstehen. Wir hatten alle großen Spaß bei den Proben und hoffen, dass es den Gästen bei der Vorstellung auch so geht“, verrät sie.

Gewinnspiel Foto: Das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT verlost in Kooperation mit der Stadthalle Delbrück drei Mal zwei Karten für das Herbst-Abo im Wert von je 99 Euro pro Person.



Das Abonnement umfasst sechs Veranstaltungen: Albers AhoiI! Musik – Theater – Varieté am Freitag, 9. September; Duo Luna-Tic „On Air“ am Donnerstag, 29. September; Delbrücker Lachnacht am Samstag, 15. Oktober; Die Daktiker „Adolphinum – fit for future“ am Samstag, 28. Oktober; Jean-Philippe Kindler „Deutschland umtopfen“ am Donnerstag, 10. November; „Das Pubertier“ nach Jan Weiler am Donnerstag, 8. Dezember.



Die Gewinn-Hotline 01378/600587 (0,50 €/ Anruf dt. Festnetz, ggf. andere Mobilfunkpreise) ist am Donnerstag, 21. Juli, freigeschaltet.

Das Theater war ursprünglich für den 13. April 2021 und 8. April 2022 geplant, musste allerdings coronabedingt bereits zweimal verschoben werden. Tickets kosten im Vorverkauf 41,90 Euro beziehungsweise 37,90 Euro. Ursprünglich erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Singen macht glücklich und noch glücklicher macht es, wenn man es gemeinsam tut. Daher bittet Frau Höpker bereits zum sechsten Mal in Delbrück zum Gesang und kommt mit ihrem beliebten Mitmachkonzert am Freitag, 19. August, wieder in die Stadthalle. Ursprünglich war der Termin geplant für Samstag, 19. März. Karten kosten 20,80 Euro im Vorverkauf, 22 Euro an der Abendkasse.

Das Cocomico-Musical „Conni – Das Zirkus-Musical!“ geht auf große Tournee Ob Conni und ihre Freunde es schaffen, die Zirkusaufführung zu retten, gibt es am Donnerstag, 25. August, in der Stadthalle Delbrück zu sehen. Tickets kosten 23 Euro und 18,60 Euro, ermäßigt 16,40 Euro beziehungsweise 12 Euro im Vorverkauf ab 3 Jahren.

Der bekannte Moderator und Bestsellerautor Hubertus Meyer-Burkhardt liest aus seinem neuen Buch „Zehn Frauen“. Diese gaben dem Autor, Einblicke in ihr Leben, ihre Kindheit und ihren Weg hinauf auf der Karriereleiter. Am Dienstag, 30. August, um 20 Uhr lädt Hubertus Meyer-Burkhardt zu einem Abend voller interessanter und außergewöhnlicher Geschichten über starke Frauen und liest aus seinem Buch „Zehn Frauen“ vor. Und das erwartet die Besucher und Gäste des Abends: abwechslungsreiche Geschichten wie sie nur das Leben schreiben kann, lustige Anekdoten aus der Kindheit und entscheidende Momente im Leben der Frauen, erzählt durch die Augen eines Bestsellerautors. Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 17,50 Euro, ermäßigt 12 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 19,70 Euro.

